Bancomat quando scattano i controlli del Fisco su prelievi e versamenti | multe fino al 50% della cifra

L'Agenzia delle entrate può avviare controlli sui prelievi e versamenti bancari sospetti. In caso di irregolarità, sono previste multe fino al 50% dell'importo coinvolto. Le verifiche vengono effettuate quando i movimenti risultano anomali o non giustificati. Nessuna comunicazione preventiva viene inviata prima dell'intervento. Le autorità fiscali monitorano costantemente le operazioni bancarie per individuare eventuali irregolarità.

Quando i prelievi e i versamenti bancomat risultano sospetti possono scattare le verifiche dell'Agenzia delle entrate. Per proteggersi da eventuali controlli è necessario conservare i documenti che dimostrano la tracciabilità del denaro. Rischio multe dal 5 al 50% della cifra contestata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PRELIEVO CONTANTE BLOCCATO! SCATTA IL NUOVO CONTROLLO AUTOMATICO DEL FISCO SUI PICCOLI IMPORTI

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