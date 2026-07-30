La Robur ha disputato la sua prima amichevole pre-campionato contro lo Scandicci. La partita si è svolta al Bertoni dell’Acquacalda. La squadra ha continuato a prepararsi con doppie sedute di allenamento, svolte sia ieri che oggi, con sessioni mattutine e pomeridiane.

Al Bertoni dell’Acquacalda, la Robur continua a mettere benzina nel motore. I bianconeri hanno svolto ieri una doppia seduta di allenamento e anche oggi lavoreranno sia di mattina che di pomeriggio. Domani, invece, scenderanno in campo, dopo la partita in famiglia di domenica scorsa, per la prima vera amichevole pre-campionato prevista dalla loro tabella di marcia: alle 18, sempre al Bertoni, arriverà lo Scandicci. Un test utile per misurare il livello di condizione a due settimane dall’inizio del ritiro, contro un avversario che incroceranno anche in campionato. L’incontro sarà aperto al pubblico, con ingresso libero. Dopo l’allenamento di sabato, poi, la Robur partirà per Varberg, dove rimarrà fino a venerdì 7 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Prima vera amichevole pre-campionato. Per la Robur oggi il test con Scandicci

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CAGLIARI | PRECAMPIONATO 26-27 | Partitella in famiglia con l'Under 20

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