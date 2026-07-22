Il Milan ha disputato la prima amichevole pre-campionato contro il Celtic. La partita è stata trasmessa in diretta e visibile su piattaforme digitali e canali sportivi. Non sono ancora tutti i giocatori disponibili, ma diversi sono tornati da allenamenti già da giorni e si sono uniti alla preparazione sotto la guida dell’allenatore. La squadra si sta preparando per l’inizio della nuova stagione, con allenamenti e partite amichevoli in programma.

Il nuovo Milan si è messo finalmente all'opera. Seppur manchino ancora molti calciatori rossoneri all'appello, tanti altri sono rientrati regolarmente ormai da diversi giorni a Milanello, mettendosi immediatamente al servizio del nuovo timoniere, Amorim. Gli allenamenti sono iniziati e non sono mancate le prime sorprese, da Andrej Kostic che ha impressionato molti fino ad un'inaspettata centralità di Samuel Chukwueze e Lorenzo Ossola, ragazzo del settore giovanile in cui sembra credere molto l'allenatore portoghese. Archiviata la fase dei test interni, con l'amichevole in famiglia che ha messo di fronte a Milanello i giovani di Milan Futuro e i giocatori convocati per il raduno, il Milan è pronto a fare sul serio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Celtic-Milan, prima amichevole pre-campionato: ecco come e dove vedere la partita

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