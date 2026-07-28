Venerdì prossimo il Siena affronterà lo Scandicci in un nuovo test amichevole. Nel pomeriggio di domenica, un pubblico numeroso ha seguito una sessione di allenamento al Bertoni, durante la quale la squadra ha mostrato un modulo offensivo con molte occasioni da gol. La squadra è ancora in fase di preparazione, ma si sono già viste azioni promettenti.

Buone sensazioni condivise dal folto pubblico presente nel ventilato pomeriggio domenicale del Bertoni per un Siena ancora logicamente in rodaggio ma già protagonista di un intenso allenamento che ha fatto intravedere qualcosa di interessante. Voria nei circa 70 minuti di partitella in famiglia ha giustamente mischiato le carte alternando nelle due squadre difese a tre e a quattro con attacchi più o meno leggeri. È infatti importante in questa fase dare alternative alla squadra che a differenza di un anno fa non deve essere legata ad un rigido dogma tattico ma anzi lavorare insieme per essere sempre pronta alle esigenze che nelle singole partite si possono creare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sarà una Robur dal ‘tridente facile’. Venerdì nuovo test con lo Scandicci

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