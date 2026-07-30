Serginho | Ramos ha qualità ma la 9 del Milan pesa E su Camarda dico

Da gazzetta.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex calciatore del Milan, Serginho, ha commentato la maglia numero 9 del club, affermando che pesa molto. Ha anche parlato di un giovane talento, suggerendo alcune indicazioni senza entrare nei dettagli. Ieri, Serginho si è fermato a firmare autografi e a dispensare consigli durante un evento per bambini australiani, anche se molti di loro non avevano ancora visto giocare l’ex giocatore sulla fascia sinistra con la maglia rossonera.

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Per i bambini australiani che non erano ancora nati quando sfrecciava sulla fascia sinistra con addosso la maglia del Milan, Serginho è comunque un mito e ieri nelle vesti di allenatore in un camp ha dato consigli e firmato autografi. Il brasiliano insieme a Panucci è una delle Legends della tournée, ma soprattutto è un tifoso rossonero convinto che la prossima stagione sarà migliore rispetto a quella appena conclusa.  Serginho, che impressione ha avuto di Amorim e dell’atmosfera che ha creato?  "Ha fatto un lavoro bellissimo allo Sporting Lisbona, poi a Manchester è successo quello che è successo perché lì è difficile ottenere risultati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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