"Quando sono arrivato, l’unico obiettivo era salvare la squadra. Probabilmente sono stato chiamato un po’ troppo tardi: in proiezione, da quando sono subentrato io, in termini di media punti eravamo in piena zona playoff". promowebapp L'ex allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, parla così della sua avventura, appena conclusa, con la seconda squadra dei rossoneri. Nella sua lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex terzino parla anche del suo addio dal progetto: "Non mi sentivo di fare un altro anno di D, che non fa per me. Ho lasciato un anno di contratto, senza chiedere un euro. E’ stata una scelta assolutamente mia". Il ruolo di Ibrahimovic e Kirovski nel Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Oddo: "L'addio? Mia scelta. Camarda ha fatto una cavolata". Su Kirovki e Ibra ...

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