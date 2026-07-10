Il Milan ha concluso l'acquisto di Ramos, ma un esperto avverte che serve un’altra punta. Con il nuovo allenatore, Ruben Amorim, la squadra ha iniziato a muoversi sul mercato per rafforzare l’attacco e coprire le richieste del tecnico. Le operazioni di mercato sono in corso e il club sta cercando ulteriori rinforzi per completare la rosa.

Le operazioni di " restauro" del Milan sono a buon punto. Con l'arrivo del nuovo allenatore, Ruben Amorim, i rossoneri hanno cominciato a muoversi con decisione sul mercato andando a coprire i ruoli e soddisfano le necessità espresse dal portoghese. Nella lista delle necessità c'era un ritocco alla difesa ed i rossoneri hanno chiuso per Mario Gila, solido difensore centrale prelevato dalla Lazio per circa 30 milioni. l'altro profilo da trovare era quello della punta, che Amorim ha individuato fin da subito in Gonçalo Ramos: acquisto lampo, 75 milioni nelle casse del PSG e il portoghese sarà già a disposizione del mister per l'inizio della preparazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ravezzani avvisa il Milan: "Bella la scommessa su Ramos, ma serve un'altra punta"

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