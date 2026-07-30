scuola e sport via ai lavori nuova vita alle palestre

Passo avanti per la riqualificazione degli spazi sportivi della scuola "Domenico Ghirlandaio" di Tavarnuzze di cui si parla dal 2024. Il Comune di Impruneta ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici a servizio delle palestre dell’istituto. La Costruzioni & Progetti di Firenze si occuperà delle opere di manutenzione straordinaria sia dal punto di vista edilizio sia impiantistico, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e la sicurezza degli ambienti utilizzati quotidianamente dagli studenti e dalle associazioni sportive che frequentano la struttura. L’intervento è stato aggiudicato per un valore complessivo di 191 mila euro, con un’economia di 46 mila euro rispetto a quanto preventivato a inizio gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Somma - Nuova giunta al lavoro tra priorità e grane

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