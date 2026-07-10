Mini Palazzetto e via Anna Frank Nuova vita per le due palestre

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due palestre comunali, tra cui il Mini Palazzetto e l’area di via Anna Frank, stanno per essere affidate a nuove gestioni triennali. Questi impianti, considerati punti di riferimento per lo sport locale, cambiano quindi gestione con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti. Le strutture, di proprietà pubblica, sono pronte a riprendere attività sotto nuove modalità di gestione, senza modificare la loro funzione principale di spazi dedicati all’attività sportiva.

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Due strategiche palestre di proprietà comunale si apprestano a iniziare una nuova vita con l’avvio di altrettanti piani di gestione triennale. La prima è il Mini Palazzetto in zona Ippodromo, appena diventato la ‘nuova casa’ della società cestistica ‘Livio Neri’, vincitrice del bando proposto dal Comune in relazione a spazi che fino a oggi erano stati sotto la diretta supervisione dell’ente pubblico. "Per la nostra società – si legge nella nota diffusa dalla Livio Neri - questa notizia rappresenta un motivo di profonda gioia: non consideriamo questo risultato come un traguardo d’arrivo, bensì come un solido e stimolante punto di inizio per il futuro del nostro movimento sportivo e del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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