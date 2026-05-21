Ex Tamburini nuova vita Lavori in dirittura d’arrivo Appartamenti ai giovani

I lavori di ristrutturazione dell'ex Tamburini stanno proseguendo e sono in fase di completamento, con le operazioni che sembrano avanzare senza intoppi. Venerdì si terrà un incontro con gli uffici competenti per fare il punto sulla situazione e verificare i passaggi finali. L’obiettivo è riqualificare l’area e destinare gli appartamenti appena pronti ai giovani, come previsto dal progetto. La conclusione dei lavori potrebbe avvenire a breve, con l’obiettivo di consegnare gli immobili nelle prossime settimane.

VINCI "I lavori stanno andando avanti e procedendo bene. Venerdì (domani, ndr) faremo il punto con gli uffici. In questo momento stiamo lavorando, come preannunciato, al bando di gestione dei nuovi appartamenti per i più giovani, prevedendo un certo numero di ore di volontariato per i beneficiari in modo da ridurre il costo dell’affitto". Lo ha dichiarato il sindaco di Vinci Daniele Vanni, facendo in questo modo il punto della situazione in merito alla riqualificazione dell’area ex-Tamburini, avviata a livello progettuale nella precedente legislatura. Si tratta di un’operazione da quasi 2.500.000 euro da coprire in larga parte con i fondi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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