È stato effettuato un sopralluogo in un maxi-cantiere presso una scuola primaria a Cassina, che da anni presenta problemi strutturali. Il tetto dell’edificio, situato in piazza Unità d’Italia, ha subito infiltrazioni, allagamenti e guasti ripetuti. La situazione ha causato disagi a studenti, insegnanti e all’amministrazione comunale, che si è trovata a gestire le riparazioni e le criticità legate ai danni. Il cantiere mira a risolvere le problematiche di lunga data.

Per anni è finita sott’acqua con infiltrazioni, allagamenti e guasti che hanno trasformato il tetto della primaria di piazza Unità d’Italia a Cassina in un incubo per famiglie, insegnanti e Comune. Ora però la musica cambia. Il maxi cantiere da oltre due milioni di euro è entrato nel vivo e l’obiettivo è ambizioso: cancellare per sempre la fama di istituto "colabrodo" e restituire ai circa 600 alunni un edificio moderno, asciutto e più efficiente. I lavori procedono secondo programma e continueranno a pieno ritmo durante l’estate, senza interferire con la ripresa delle lezioni a settembre. A fare il punto sul cantiere è stata la sindaca Elisa Balconi, che ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato degli interventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Scuola “colabrodo” a Cassina. Sopralluogo nel maxi-cantiere . La rivoluzione entra nel vivo

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