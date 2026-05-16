Autostrada dell’Acqua il maxi cantiere entra nel vivo con imprevisto | via ai tagli delle vecchie condotte

L’intervento sull’Autostrada dell’Acqua nel centro di Firenze sta entrando nella sua fase più complessa, con lavori che coinvolgono direttamente la rimozione delle vecchie condotte. Nella giornata del 16 maggio 2026 si sono verificati alcuni imprevisti durante le operazioni di taglio e smantellamento, rallentando temporaneamente il progresso dei lavori. La questione ha coinvolto diverse squadre di operai e tecnici, che si sono confrontati con le difficoltà legate alla presenza di infrastrutture preesistenti e alla gestione delle operazioni di estrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui