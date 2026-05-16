Autostrada dell’Acqua il maxi cantiere entra nel vivo con imprevisto | via ai tagli delle vecchie condotte
L’intervento sull’Autostrada dell’Acqua nel centro di Firenze sta entrando nella sua fase più complessa, con lavori che coinvolgono direttamente la rimozione delle vecchie condotte. Nella giornata del 16 maggio 2026 si sono verificati alcuni imprevisti durante le operazioni di taglio e smantellamento, rallentando temporaneamente il progresso dei lavori. La questione ha coinvolto diverse squadre di operai e tecnici, che si sono confrontati con le difficoltà legate alla presenza di infrastrutture preesistenti e alla gestione delle operazioni di estrazione.
Firenze, 16 maggio 2026 – Entra nella fase più delicata e spettacolare il grande intervento sull’Autostrada dell’Acqua nel centro di Firenze. Dalle prime ore di questa mattina sono infatti in corso le operazioni di taglio delle vecchie condotte dell’acquedotto principale, il gigantesco tubo da 1 metro e 40 centimetri di diametro che attraversa la città e alimenta una parte fondamentale della rete idrica fiorentina. Nella tarda serata di ieri, venerdì 15 maggio, i tecnici e le maestranze di Publiacqua, insieme alle ditte specializzate impegnate nell’intervento, hanno completato la chiusura dell’acqua nei tre nodi strategici di Lungarno Pecori Giraldi, Lungarno del Tempio e Lungarno Colombo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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