Il cantiere per la bonifica dell’ex discarica interrata Nova-Elfe-Eca a Vimodrone è stato avviato dopo la sentenza del Tar Lombardia. L’intervento prevede la trasformazione dell’area in uno spazio verde. La fase di lavori è in corso e coinvolge operazioni di messa in sicurezza e bonifica del sito. La procedura si svolge nel rispetto delle autorizzazioni e delle normative ambientali vigenti. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento.

Dopo la pronuncia del Tar della Lombardia, il cantiere per la bonifica dell’ex discarica interrata Nova-Elfe-Eca, a Vimodrone, entra nel vivo. Si lavora a ritmo serrato dopo che il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso dei proprietari dell’area, lungo la Sp 160 al confine con Cologno Monzese, confermando la legittimità degli atti di Città Metropolitana e Comune. La sentenza ha rimosso l’ultimo ostacolo giudiziario al maxi intervento da circa 6 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr. L’obiettivo è risanare gli 85mila metri quadrati compromessi e, al termine dei lavori, trasformare l’area in uno spazio verde a disposizione della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex discarica, il cantiere entra nel vivo. L’obiettivo: diventerà un’area verde

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VENEZUELA TIEMBLA: dentro del trágico terremoto que devastó el país | Ep. 1

Notizie e thread social correlati

Autostrada dell’Acqua, il maxi cantiere entra nel vivo (con imprevisto): via ai tagli delle vecchie condotteL’intervento sull’Autostrada dell’Acqua nel centro di Firenze sta entrando nella sua fase più complessa, con lavori che coinvolgono direttamente la...

Ponte del Gatto, il cantiere entra nel vivo: arrivano le barriere metalliche per "svuotare" il canaleSul cantiere del Ponte del Gatto si sta procedendo con le fasi più rilevanti dei lavori, con l’arrivo delle barriere metalliche destinate a svuotare...

Temi più discussi: Ex discarica, il cantiere entra nel vivo. L’obiettivo: diventerà un’area verde; Recupero dell’ex discarica. Finalmente iniziano i lavori. Visita di sindaca e consiglieri; Lombardia: la bonifica dell'ex Safilo procede spedita; Ex discarica di Contrada Pasqualone, al via la fase conclusiva della messa in sicurezza e del ripristino ambientale.

Ex discarica, il cantiere entra nel vivo. L’obiettivo: diventerà un’area verdeNova-Elfe-Eca a Vimodrone, si procede a ritmo serrato dopo che il Tar ha respinto il ricorso dei proprietari del sito. Rimosso l’ultimo ostacolo al maxi intervento da circa 6 milioni. L’obiettivo, ris ... ilgiorno.it

Recupero dell’ex discarica. Finalmente iniziano i lavori. Visita di sindaca e consiglieriA cinque anni dall’accordo con il Comune, via al cantiere della società Recter. All’ex cava Bosca sarà prodotto cippato energetico e installato un impianto fotovoltaico. msn.com