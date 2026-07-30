È di migliaia di veicoli sequestrati e un imprenditore indagato il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. Il provvedimento, eseguito in tutta Italia, è stato disposto per contrastare la diffusione di scooter elettrici venduti come biciclette a pedalata assistita ma privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Chi sono gli indagati e quali i reati contestati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto delle Fiamme Gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Scooter "travestiti" da bici elettriche, quasi 7mila mezzi sequestrati in Italia: indagato un imprenditore

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