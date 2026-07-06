L'imprenditore e ex giornalista è stato iscritto nel registro degli indagati per l'attentato avvenuto a ottobre scorso a Roma contro un noto conduttore televisivo. Secondo le fonti, sarebbe il presunto mandante dell'aggressione. Sono stati sequestrati cellulari e computer dell'indagato durante le indagini. La polizia sta analizzando i dispositivi per raccogliere ulteriori elementi sul caso.

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe il mandante dell'attentato. Le indagini Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. Sul movente è ancora in corso l'indagine. Martedì sono state arrestate quattro persone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Valter Lavitola. «È il presunto mandante». Sequestrati cellulari e pc

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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