incendio deposito brt milano il rogo alimentato dalle batterie al lito delle bici elettriche quasi impossibili da spegnere

Notizia in breve

Un incendio ha interessato un deposito di un corriere a Milano Bovisa, originato da un pacchetto diretto a Torino. Il fuoco si è alimentato con batterie al litio di biciclette elettriche, rendendo molto difficile l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono durate a lungo, e l'incendio ha causato ingenti danni all'edificio. L'incidente ha riacceso l'attenzione sui rischi legati alle batterie al litio, considerate complicate da spegnere e potenzialmente pericolose.