Incendio deposito BRT Milano il rogo alimentato dalle batterie al lito delle bici elettriche quasi impossibili da spegnere
Un incendio ha interessato un deposito di un corriere a Milano Bovisa, originato da un pacchetto diretto a Torino. Il fuoco si è alimentato con batterie al litio di biciclette elettriche, rendendo molto difficile l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono durate a lungo, e l'incendio ha causato ingenti danni all'edificio. L'incidente ha riacceso l'attenzione sui rischi legati alle batterie al litio, considerate complicate da spegnere e potenzialmente pericolose.
Il rogo di Bovisa riaccende l'attenzione sulla fuga termica delle batterie al litio: perché sono così difficili da spegnere e quali rischi comportano L'incendio che ha colpito il deposito di Bartolini (BRT) a Milano Bovisia è partito da un pacchetto diretto verso Torino, ma è stato alimentato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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