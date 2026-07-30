Scarpe con piastra in carbonio | cosa dice la scienza su benefici limiti e rischi

Nel 2017, Nike ha lanciato le Vaporfly 4%, dotate di una piastra in fibra di carbonio nella suola e di una schiuma PEBA leggera e reattiva. Questa combinazione ha rivoluzionato il running moderno, portando miglioramenti nelle performance. Tuttavia, gli studi scientifici evidenziano che l’uso della piastra può aumentare i rischi di infortuni e non garantisce benefici oltre un certo limite. La tecnologia rimane oggetto di dibattito tra atleti e ricercatori.

Esiste un prima e un dopo nella storia del running moderno, e la linea di demarcazione cade nel 2017, quando Nike mette in commercio la Vaporfly 4%. La scarpa combina due tecnologie fino a quel momento mai associate in una calzatura da gara: una schiuma PEBA ultra-leggera e reattiva (ZoomX) e una piastra in fibra di carbonio nella suola intermedia. Il risultato è un sistema leva-molla: la piastra irrigidisce longitudinalmente la scarpa, la schiuma assorbe e restituisce energia, e il profilo "a dondolo" guida il piede verso la spinta in avanti con un'efficienza meccanica inedita. L'impatto sui record è stato immediato: al 2023, 15 dei 20 migliori tempi di sempre sulla maratona erano stati realizzati dal 2018 in poi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Le scarpe a piastra in carbonio funzionano anche se corri a 6'/km (lo dice la scienza)

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