Le micro pause durante la giornata, come sauna, bagni freddi e esercizi di respirazione, sono al centro di un nuovo approccio al benessere. La scienza conferma che queste pratiche brevi e ripetibili aiutano a gestire lo stress urbano, offrendo alternative pratiche rispetto a weekend alle terme o fughe fuori città. Questa tendenza punta a integrare il wellness nella routine quotidiana, con pause semplici e facilmente mantenibili.

Lo stress urbano non si combatte più solo con il weekend alle terme o con la fuga fuori città. La tendenza più concreta del momento è il wellness integrato nella giornata, fatto di pause brevi, ripetibili, poco scenografiche ma più facili da mantenere. Sauna, bagni freddi, respirazione guidata, camminate di pochi minuti e distacchi programmati dallo schermo entrano così tra una riunione e l’altra, nella pausa pranzo, dopo il lavoro o persino a casa, senza trasformarsi in un altro obbligo. Il dato di partenza è chiaro: secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, depressione e ansia causano ogni anno la perdita di circa 12 miliardi di giornate lavorative nel mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sauna, bagni freddi, respiro e micro pause. Cosa funziona davvero e cosa dice la scienza

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Sauna da interno o da esterno Non sono la stessa cosa! - Ti risponde Alex di beauty Luxury

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