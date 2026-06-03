Sauna bagni freddi respiro e micro pause Cosa funziona davvero e cosa dice la scienza

Da amica.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le micro pause durante la giornata, come sauna, bagni freddi e esercizi di respirazione, sono al centro di un nuovo approccio al benessere. La scienza conferma che queste pratiche brevi e ripetibili aiutano a gestire lo stress urbano, offrendo alternative pratiche rispetto a weekend alle terme o fughe fuori città. Questa tendenza punta a integrare il wellness nella routine quotidiana, con pause semplici e facilmente mantenibili.

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Lo stress urbano non si combatte più solo con il weekend alle terme o con la fuga fuori città. La tendenza più concreta del momento è il wellness integrato nella giornata, fatto di pause brevi, ripetibili, poco scenografiche ma più facili da mantenere. Sauna, bagni freddi, respirazione guidata, camminate di pochi minuti e distacchi programmati dallo schermo entrano così tra una riunione e l’altra, nella pausa pranzo, dopo il lavoro o persino a casa, senza trasformarsi in un altro obbligo. Il dato di partenza è chiaro: secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, depressione e ansia causano ogni anno la perdita di circa 12 miliardi di giornate lavorative nel mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

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