Cervello adolescenti e social | cosa dice la scienza

Da gbt-magazine.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studi evidenziano che gli algoritmi dei social network sono progettati per catturare e mantenere l’attenzione degli utenti. Il vero obiettivo di queste piattaforme non sono i contenuti visivi, ma la capacità di trattenere gli utenti più a lungo possibile. Questa strategia si basa sull’ottimizzazione dell’algoritmo per stimolare reazioni e interazioni, con conseguente influenza sui modelli di attenzione, specialmente nei cervelli in fase di sviluppo degli adolescenti.

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Cervello degli adolescenti e social: cosa stanno facendo davvero gli algoritmi? “Il vero prodotto dei social network non sono i video, è la nostra attenzione. E quella degli adolescenti è il bene più prezioso che gli algoritmi cercano di conquistare.” Un adolescente prende il telefono “solo per cinque minuti”. Apre TikTok: un video, poi un altro, un altro ancora. Il dito continua a scorrere quasi automaticamente; dopo un’ora, il tempo sembra essersi dissolto. La scena è familiare a milioni di famiglie. Eppure ciò che accade non riguarda solo il comportamento: riguarda il cervello. Negli ultimi dieci anni le neuroscienze hanno iniziato a studiare con crescente attenzione gli effetti dell’esposizione prolungata ai social media sul cervello degli adolescenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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