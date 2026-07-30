Sanità tarantina la UIL FP lancia l’allarme | Personale insufficiente e servizi a rischio

La sanità nella provincia di Taranto è sotto pressione a causa di una carenza di personale e di difficoltà organizzative. Molti contratti a tempo determinato stanno per scadere, aggravando la situazione. La UIL FP ha evidenziato che questa carenza mette a rischio i servizi sanitari locali, con il personale insufficiente a coprire le esigenze. La situazione attuale rischia di compromettere la qualità dell’assistenza offerta alla popolazione.

Tarantini Time Quotidiano La carenza di personale, le difficoltà organizzative e la scadenza imminente di numerosi contratti a tempo determinato stanno mettendo sotto pressione la sanità della provincia di Taranto. A lanciare l’allarme è la UIL FPL Taranto, che chiede un intervento immediato della Direzione Strategica dell’Asl per evitare ulteriori ripercussioni sull’assistenza ai cittadini. Secondo il sindacato, da settimane arrivano segnalazioni da diversi presidi ospedalieri del territorio che descrivono una situazione ormai strutturale: reparti costretti a continue riorganizzazioni, turni di lavoro sempre più pesanti e organici insufficienti, con conseguenze sia per gli operatori sanitari sia per la qualità dei servizi erogati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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