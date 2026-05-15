Sanità è scontro sui tagli estivi La Uil Fp | Servizi e posti letto ridotti pronti alla mobilitazione

Da cesenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’estate, nel settore sanitario si sono verificati dei contrasti legati ai tagli. La rappresentanza sindacale ha segnalato una riduzione di servizi e posti letto, annunciando possibili proteste. Secondo quanto riferito, l’amministrazione ha deciso di ridimensionare alcuni reparti anziché procedere con assunzioni di personale ritenute necessarie. Questa scelta è stata criticata come una soluzione temporanea e dannosa, che peggiorerebbe la qualità dell’assistenza e il funzionamento delle strutture sanitarie.

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“Invece di procedere con le assunzioni necessarie e strutturali, l'Azienda sceglie la strada più breve e dolorosa: smantellare i reparti per tappare i buchi altrove”. Dopo la Cgil, è la Uil Fp ad attaccare la Direzione generale dell'Ausl Romagna sulla gestione dei servizi nell'imminente stagione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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