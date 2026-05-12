AOR San Carlo | UIL FP allarme per carenza di personale e letti rotti

La UIL FP ha segnalato una carenza di personale e problemi con i letti rotti presso l’AOR San Carlo. Le criticità riguardano sia la disponibilità di personale sanitario che le condizioni delle strutture, in particolare in reparti di Geriatria. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sulla qualità delle cure offerte durante la stagione estiva. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle autorità competenti.

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? Domande chiave Come influenzeranno le carenze di personale la qualità delle cure estive?. Perché i letti in Geriatria sono diventati un problema di dignità?. Chi deve rispondere della gestione dei fondi per le prestazioni aggiuntive?. Quali conseguenze avrà il blocco delle assunzioni OSS sui pazienti fragili?.? In Breve Letti deteriorati colpiscono reparti di Geriatria, Nefrologia e Diabetologia dell'AOR San Carlo.. Controversia fondi prestazioni aggiuntive legata all'articolo 32 comma 6 del CCNL 2022-2024.. Blocco assunzioni OSS nonostante completamento visite mediche previste per il personale.. UIL FP chiede alla Regione Basilicata convocazione immediata tavoli con organizzazioni sindacali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AOR San Carlo: UIL FP allarme per carenza di personale e letti rotti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronto Soccorso in crisi per carenza di personale: le richieste della Fp CgilUna recente disposizione a firma del dottore Domenico Violante, direttore della COT 118-Emergenza Territoriale dell’Asl Salerno, che esclude i medici... Potenza: giudice smantola regole sindacali all’Aor San CarloIl tribunale del lavoro di Potenza ha emesso un provvedimento che segna una frattura nelle relazioni industriali presso l’Aor San Carlo, rilevando un...