Il Real Madrid ha deciso di fare un'offerta di circa cinquanta milioni di euro per acquistare il centrocampista del Manchester City. Florentino Pérez ha dato il via libera alla proposta, mentre il club inglese sta già cercando un sostituto. La trattativa si concentra sulla volontà del club spagnolo di ingaggiare il giocatore, con la cifra che potrebbe aumentare. La notizia è stata riportata da un noto giornalista su X.

Cinquanta milioni di euro, forse più. È la cifra che il Real Madrid è disposto a mettere sul tavolo per strappare Rodri al Manchester City, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X. I blancos reduci da una stagione da dimenticare e pronti a ripartire con José Mourinho in panchina, avrebbero già avviato le prime discussioni verbali con il club inglese e Florentino Pérez avrebbe dato il semaforo verde all’operazione dopo mesi di valutazioni. I contatti tra i club sono già partiti. Stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, le due società hanno aperto un canale di dialogo concreto sul centrocampista spagnolo. Il Real avrebbe avanzato le prime proposte verbali, testando la disponibilità del City a trattare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Rodri nel mirino del Real Madrid: Florentino Pérez apre all’assalto, il City cerca già il sostituto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Real Madrid Target Rodri or Enzo to Lead the Next Era

Notizie e thread social correlati

Rodri Real Madrid, Mourinho spinge Florentino Perez: accordo sempre più vicinoIl centrocampista spagnolo torna a essere protagonista del mercato dopo aver vinto il Mondiale.

Il Real Madrid continua a sognare Olise: è l’ossessione di Florentino Perez! Il francese ha già preso una decisioneIl Real Madrid sta facendo pressioni per acquistare il centrocampista francese Michael Olise.

Temi più discussi: Il Psg è pronto a rovinare i piani del Real Madrid per Rodri: gli scenari; Rodri, braccio di ferro Real-City. Intanto Maresca blinda Gvardiol; Da De Ketelaere a Foden e Rodri: le 5 trattative che vi siete persi oggi (22/07); Vogliono tutti Rodri, conteso da Real e PSG.

TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: RODRI VERSO IL REAL, IL CITY SI MUOVE PER IL SOSTITUTO: NEL MIRINO UN TALENTO DEL BARCELLONAIl campione del Mondo e pallone d'Oro del Manchester City, Rodri, potrebbe finire al Real Madrid: ecco perché, come riportato da Sport, il club inglese si è già messo all'opera per trovare l'eventuale ... agenziagiornalisticaopinione.it

Rodri, braccio di ferro Real-City. Intanto Maresca blinda GvardiolA Madrid continuano a sognare il centrocampista campione del mondo, ma a Manchester hanno le idee chiare sul suo futuro ... tuttosport.com