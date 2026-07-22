Il centrocampista spagnolo torna a essere protagonista del mercato dopo aver vinto il Mondiale. Il presidente del club sta spingendo per portarlo in squadra, mentre l’allenatore cerca di convincere i vertici a fare l’offerta definitiva. La trattativa sembra avvicinarsi a un accordo, con incontri e pressing continui. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

Rodri Real Madrid, il centrocampista spagnolo torna al centro del mercato dopo la vittoria del Mondiale: Florentino Perez spinge. José Mourinho sta provando a convincere Florentino Perez a puntare con decisione su Rodri. Il presidente del Real Madrid, inizialmente orientato verso un grande colpo offensivo, avrebbe cambiato prospettiva dopo i no ricevuti da Bayern Monaco e Atletico Madrid per Michael Olise e Julian Alvarez. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo A quel punto l’attenzione dei Blancos si è spostata sul centrocampista spagnolo, reduce da un Mondiale 2026 da protagonista assoluto e nominato miglior calciatore del torneo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rodri Real Madrid, Mourinho spinge Florentino Perez: accordo sempre più vicino

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