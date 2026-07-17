Il Real Madrid continua a sognare Olise | è l’ossessione di Florentino Perez! Il francese ha già preso una decisione

Il Real Madrid sta facendo pressioni per acquistare il centrocampista francese Michael Olise. Il club sta spingendo per finalizzare il trasferimento, che sembra ormai imminente. Florentino Perez, presidente del club, ha mostrato grande interesse e insistenza sull’operazione. Olise avrebbe già preso una decisione riguardo al suo futuro, mentre il mercato dei Blancos si prepara a un possibile colpo importante.

Il Real Madrid spinge per Michael Olise: Florentino Perez ossessionato dal suo acquisto! Cosa sta succedendo. Il mercato dei Blancos potrebbe presto infiammarsi con un colpo sensazionale. Secondo Fabrizio Romano, il Real Madrid sarebbe infatti pronto all’attacco per assicurarsi le prestazioni di Michael Olise, qualora l’operazione si rivelasse concretamente fattibile. L’esterno offensivo, attualmente in forza al Bayern Monaco, è finito prepotentemente nel mirino del club spagnolo, pronto a compiere passi decisi per portarlo al Santiago Bernabéu. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Florentino Pérez e il sogno del nuovo “Galattico”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Michael Olise DEMANDS Real Madrid MOVE TRANSFER SAGA EXPLAINED

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