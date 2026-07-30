Dal 7 ottobre arriva nelle sale di tutto il mondo Queen Budapest, il film?concerto restaurato in 4K che celebra il leggendario live del 1986 oltre la Cortina di ferro. Quarant’anni dopo una delle notti più iconiche della storia del rock, Queen Budapest torna a vivere sul grande schermo. Dal 7 ottobre il film?concerto sarà proiettato nei cinema e nelle sale IMAX di tutto il mondo, mentre in Italia sarà disponibile dal 7 all’11 ottobre distribuito da Nexo Studios. Un evento che riporta alla luce l’ultimo live dei Queen al completo ripreso su pellicola, registrato il 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest durante il Magic Tour, in un momento di profondi cambiamenti culturali e politici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Queen Budapest, il concerto storico del 1986 torna al cinema in 4K

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QUEEN LIVE, WEMBLEY, 1986

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Temi più discussi: Queen Budapest, il leggendario live dei Queen del 1986, al cinema dal 7 ottobre; I Queen a Budapest, quando Mercury fece la rivoluzione: il film di un concerto entrato nella storia; Queen: sbarca al cinema il film sullo storico concerto a Budapest; I Queen tornano sul grande schermo: il leggendario concerto di Budapest rivive in 4K - Radio Globo.

27 luglio 1986 I @QueenWillRock sono la prima band occidentale a suonare a Budapest in Ungheria Guarda le foto e la scaletta: https://t.co/z4Jv0UPsCO Il live, filmato integralmente, è stato pubblicato come Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest '8 x.com

Queen Budapest - 7 e 10 ottobre reddit

Queen Budapest, Freddie torna sul grande schermo: il concerto che bucò la Cortina di ferroA quarant’anni dallo storico show del 1986, il film-concerto restaurato in 4K arriva nei cinema italiani dal 7 all’11 ottobre. Il 30 ottobre sarà pubblicata anche la colonna sonora rimissata. affaritaliani.it

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