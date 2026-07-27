Queen Budapest il leggendario live dei Queen del 1986 rivive dopo 40 anni al cinema dal 7 ottobre

QUEEN La loro musica è un fenomeno senza tempo capace di attraversare le generazioni e far emozionare ancora oggi milioni di persone In occasione del 40º anniversario del live del 1986 “QUEEN BUDAPEST” Dal 7 ottobre nei cinema di tutto il mondo DAL 7 ALL’11 OTTOBRE NEI CINEMA ITALIANI DISTRIBUITO DA NEXO STUDIOS IL FILM CONCERTO GIRATO IN 35MM E RESTAURATO IN 4K IL 30 OTTOBRE ESCE PER SONY MUSIC LA COLONNA SONORA DEL FILM remixata a partire dalle registrazioni multitraccia originali dal team di studio dei Queen IN FORMATO 3LP, 2CD E DIGITALE Da oggi è attivo il pre-order https:queen.lnk.toBudapest Un concerto rivoluzionario in un periodo di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Freddie & Queen Arrive in Budapest Hungary via Fast Boat |

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