Nel 1986, il film tratto dalla serie animata Transformers venne distribuito nelle sale cinematografiche, ma non riscosse il successo sperato, chiudendo con risultati deludenti al botteghino. Il lungometraggio è ricordato per aver causato shock tra il pubblico più giovane, in particolare per la morte improvvisa di alcuni personaggi principali, che lasciò un segno indelebile nella memoria di molti spettatori dell'epoca. Ora, il film viene riproposto in versione restaurata in 4K, portando nuovamente sul grande schermo questa produzione.

Nel 1986, il debutto sul grande schermo di The Transformers: The Movie si rivelò un pesante flop al botteghino, ricordato soprattutto per aver traumatizzato milioni di giovani spettatori a causa della morte inaspettata di alcuni dei protagonisti più amati. A distanza di quattro decenni, quel lungometraggio animato è diventato un cult assoluto e si appresta a tornare nelle sale. Hasbro e il distributore Fathom Entertainment hanno annunciato una speciale release cinematografica per celebrare il 40° anniversario dell’opera. I dettagli dell’operazione sono stati diffusi da THR. A partire dal 17 settembre, e fino al 21 settembre, la pellicola verrà proiettata nelle sale statunitensi in una splendida versione restaurata in 4K, con il coinvolgimento programmato anche di selezionati mercati internazionali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Transformers: il cult animato del 1986 che “traumatizzò” una generazione torna al cinema in 4K

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