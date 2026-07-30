Presunti abusi sessuali su tre scacchisti minorenni arrestato un 40enne di Montichiari

Da brescia.corriere.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver attirato nella sua stanza tre minorenni partecipanti a un camp estivo di scacchi in una località sciistica bresciana. I giovani erano sul posto per un'attività dedicata agli appassionati di scacchi. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe cercato di abusare sessualmente di loro. L’indagine è in corso e le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto.

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Avrebbe attratto nella propria stanza tre giovani scacchisti minorenni, che erano sul Gaver (nota località sciistica bresciana, a pochi chilometri da Bagolino) per un camp estivo riservato agli amanti della disciplina: poi avrebbe provato ad abusare di loro. I minori, come riporta Bresciaoggi, una volta terminata la permanenza al campo, avrebbero raccontato tutto agli inquirenti mostrando grande coraggio. Un quarantenne, residente a Montichiari, è stato così fermato nel tardo pomeriggio di ieri con la pesante accusa di violenza sessuale ai danni di minori. Il gruppo dei partecipanti era ospitato presso l'albergo Campras, struttura nella quale, secondo l'ipotesi accusatoria, si sarebbero verificati gli episodi al centro dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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