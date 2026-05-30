Brindisi presunti abusi su minorenni | arrestato un insegnante

Un insegnante è stato arrestato a Brindisi in seguito a indagini su presunti abusi su minorenni. Le autorità hanno avviato le verifiche dopo le segnalazioni di genitori e della dirigente scolastica di un istituto della provincia. Le indagini hanno raccolto testimonianze e materiale che gli inquirenti considerano rilevante. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore, mentre proseguono le attività investigative.

Un insegnante di una scuola primaria del comune di Oria,in provincia di Brindisi,è stato posto agli arresti domiciliaricon l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri in seguito a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. L’inchiesta ha avuto origine dalle segnalazioni della dirigente scolastica dell’istituto, alla quale si erano rivolti alcuni genitori dopo aver raccolto dalle figlie racconti giudicati particolarmente preoccupanti.Le informazioni fornite dalle famiglie hanno portato all’avvio delle indagini da parte delle forze dell’ordine,coordinate dalla Procura brindisina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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