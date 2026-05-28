Un sacerdote è stato arrestato nel Salento con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su un minore durante un esorcismo. Il ragazzo avrebbe creduto di essere posseduto dal demonio e avrebbe subito le violenze mentre si svolgeva la cerimonia. Davanti al giudice, il sacerdote si sarebbe difeso, negando le accuse. L’indagine è ancora in corso e sono state disposte misure cautelari.

Il minore avrebbe pensato di essere posseduto dal demonio. Davanti al giudice il prete si sarebbe difeso dicendo che avrebbe fatto “una benedizione su tutto il corpo”, che non sarebbe mai sfociata nei fatti contestati Un prete è stato arrestato nel salentino con l’accusa di presunti abusi sessuali ai danni di un minore. Si tratta di una storia dai contorni ancora da definire, ma i dettagli al momento emersi definirebbero un quadro particolare.Il minore, uno studente di scuola superiore, avrebbe pensato di essereposseduto dal diavoloe avrebbe chiesto aiuto ad un sacerdote perliberarsi di questo male. Secondo quanto emerso, durante le sedute il prete a cui il ragazzo si era rivolto avrebbe abusato di lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salento, prete arrestato per presunti abusi sessuali su minore durante esorcismo

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