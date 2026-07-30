CAPANNORI Come una moderna Cassandra, da tempo Liano Picchi, presidente del Coordinamento dei Comitati Ambientali della Piana, che a Salanetti "non avrebbero mai potuto ultimare l’impianto dei pannoloni entro giugno 2026 (e neppure con l’eventuale proroga) per poter attingere ai fondi del PNRR". Detto fatto. Mentre, infatti, "il sindaco di Capannori (Giordano Del Chiaro, ndr) e il presidente di Retiambiente (Daniele Fortini, ndr) hanno continuato per mesi a raccontarci la loro libera versione, ovvero che tutto stava andando nella direzione giusta. Tra annunci e cartelli di inizio lavori, mai seguiti da fatti, e finte partenze con ruspe che appaiono di giorno per poi sparire la notte, l’unica cosa certa é che la costruzione dell’impianto non é mai partita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Persi i 15 milioni per Salanetti". L’impianto resta senza i fondi Pnrr

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