Sono stati persi 15 milioni di euro destinati a cinque opere ad Assisi, mentre la regione sta cercando di trovare soluzioni alternative. Ora si teme che i 55 milioni previsti per il rinnovamento della tratta tra Città di Castello e San Sepolcro possano essere a rischio. La corsa contro il tempo sui fondi continua, con le autorità che cercano di evitare ulteriori perdite.

Il timore è che dopo i 15 milioni persi per i progetti di Assisi (a cui la Regione sta cercando di far fronte seguendo altre strade), adesso anche i 55 milioni destinati al rifacimento della tratta Città di Castello San Sepolcro, possano subire lo stesso destino. L’ex assessore regionale, Enrico Melasecche (Lega) ieri ha messo nero su bianco in Consiglio regionale, la questione, sollecitando il collega Francesco De Rebotti (Pd) a prendere in mano la questione. E l’assessore ha risposto respingendo le accuse di rallentamenti e assicura che "non risultano ritardi accumulati", perché il cronoprogramma ufficiale prevede l’appalto di quella tratta della Fcu entro il secondo trimestre del 2026 e la conclusione delle opere entro il secondo trimestre del 2029. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi, persi 15 milioni per 5 opere. Fcu: corsa contro il tempo sui fondi

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