Impianto di irrigazione e fontane monumentali | lavori alla Reggia con i fondi Pnrr
All’interno del Parco della Reggia di Caserta, sono in corso lavori di miglioramento che coinvolgono l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione e la realizzazione di fontane monumentali. Gli interventi sono finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I lavori, condotti da operai sul sito, mirano a aggiornare e potenziare le strutture del Museo e del parco, contribuendo alla riqualificazione dell’area.
Operai in azione all'interno del Parco della Reggia di Caserta. Si tratta di interventi finanziati dai fondi Pnrr, cantieri che permetteranno al Museo di essere in linea con gli obiettivi dell'Agenza 2030.Infatti la gestione delle risorse idriche e la tutela delle architetture storiche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
How Ancient Engineers Controlled the FLOW of Power
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