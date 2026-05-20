Impianto di irrigazione e fontane monumentali | lavori alla Reggia con i fondi Pnrr

All’interno del Parco della Reggia di Caserta, sono in corso lavori di miglioramento che coinvolgono l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione e la realizzazione di fontane monumentali. Gli interventi sono finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I lavori, condotti da operai sul sito, mirano a aggiornare e potenziare le strutture del Museo e del parco, contribuendo alla riqualificazione dell’area.

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