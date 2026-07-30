Due venditori sono stati denunciati per aver venduto pentole dal costo di 7.000 euro a due anziane, senza migliorare le capacità culinarie. I venditori si spostavano in auto di lusso, mentre le clienti ricevevano prodotti che non avevano alcun valore aggiunto reale. Tra gli oggetti venduti figuravano pentole di ferro e poltrone reclinabili costose, ma nessuno dei prodotti aveva funzioni particolari o innovazioni. La polizia ha sequestrato la merce e avviato indagini.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali La pentola non era d’oro, il ferro da stiro non piegava le camicie da solo e la poltrona reclinabile, nonostante il prezzo, non portava nemmeno il caffè. Eppure, secondo la Guardia di Finanza di Padova, prodotti per la casa dal valore molto più modesto sarebbero stati venduti a donne anziane per cifre comprese tra 5mila e 7mila euro. Tra le oltre 1.200 persone finite nel presunto sistema di raggiri ci sarebbero anche alcune vittime aretine. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone ritenute appartenenti a un’organizzazione radicata nel Padovano, ma attiva in numerose province italiane. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pentole da 7mila euro alle anziane: non cucinavano meglio, ma i venditori giravano in auto di lusso

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