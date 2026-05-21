La Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha disposto il sequestro di beni per un totale di 1,8 milioni di euro, su ordine della sezione Misure di prevenzione del tribunale locale. Tra gli oggetti confiscati ci sono una villa, orologi di alta gamma e undici automobili di lusso appartenenti a un clan di etnia sinti. Questa operazione si inserisce in un’indagine volta a bloccare patrimoni ritenuti di provenienza illecita.

La Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha sequestrato beni per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro su disposizione della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Roma. Destinatari del provvedimento tre esponenti di un noto clan Sinti della Capitale, ma presente in tutto il Lazio: Epri Vinotti, di 32 anni, Mirko Jovanovic, di 36 anni, e Kristijan Orsus, di 49 anni. Epri Vinotti e Mirko Jovanovic sono sposati. Si tratta, secondo quanto riferito da RomaToday, del clan Goman-Hrustic, che ha le sue basi nella periferia est di Roma. Sia Jovanovic che Orsus sono noti come Goman. Le forze dell'ordine hanno agito nell'ambito delle norme antimafia vigenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La villa, gli orologi di pregio e 11 auto di lusso: il clan sinti con un patrimonio da 1,8 milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alberto Filippi rapinato in villa davanti a moglie e figlie, bottino da 3 milioni

Sullo stesso argomento

Clan Senese, sequestro da un milione di euro tra auto di lusso e orologiSequestrati beni per oltre un milione di euro a esponenti della criminalità organizzata.

Roma, maxi confisca da 1,8 milioni di euro al clan sinti: così si è arricchito illecitamente per 20 anniÈ di tre persone appartenenti a un clan sinti la confisca di beni per un valore di circa 1,8 milioni di euro, eseguita dalla Polizia di Stato a Roma...

La villa, gli orologi di pregio e 11 auto di lusso: il clan sinti con un patrimonio da 1,8 milioni di euroLe forze dell'ordine hanno eseguito un maxi sequestro nei confronti di tre esponenti di un noto clan di origine Sinti di Roma coinvolto in furti e in rapine commesse all'interno di abitazioni non solo ... ilgiornale.it

Arrestata la collaboratrice domestica di Iker Casillas: aveva sostituito gli orologi con imitazioniIker Casillas è stato vittima di una truffa che per chi l'ha messa in atto sembrava molto ben congegnata, ma non ha tenuto conto del fatto che l'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola ... fanpage.it