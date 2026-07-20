Via Argiro a Bari è in fase di completamento, con lavori in corso e cantieri che creano disagi alla circolazione. La strada principale del Murat è quasi chiusa, e si consiglia di evitare spostamenti in auto. Nella mattinata di lunedì 20 luglio sono iniziati i lavori finali per il rifacimento di via Argiro e le ultime corsie del sistema BRT, il bus rapido. Polvere e cantieri coinvolgono le vie centrali della zona.

Polvere, cantieri e inevitabili disagi alla circolazione. Nella mattinata di lunedì 20 luglio al via a Bari la prima infuocata settimana legata all'accelerata sui lavori stradali, il completamento di via Argiro e le ultime corsie del Brt, il Bus rapid transit. L'area maggiormente congestionata è una buona porzione del centralissimo quartiere Murat, nella parte che si sviluppa da via Piccinni a corso Italia. tra cantieri in itinere, altri verso la conclusione e altri ancora che inizieranno nei prossimi giorni. Difficile se non impossibile quindi districarsi con l'auto tra divieti, cambi di percorso e isolati chiusi. Per questo l'amministrazione comunale invita i cittadini e i pendolari a lasciare l'auto a casa e a spostarsi con i mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Via Argiro alle battute finali, Brt alle ultime corsie: il cuore del Murat da oggi quasi blindato. «Meglio non spostarsi con l'auto»

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Bari, via Argiro allo sprint finale e ultime corsie per il Brt: il cuore Murat quasi blindato. «Meglio non spostarsi con l'auto»Lunedì 20 luglio sono iniziati i lavori per il completamento di via Argiro e le ultime corsie del Bus rapid transit a Bari.

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