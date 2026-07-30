Due ladri hanno rubato cinque orologi dal valore di 6.000 euro da un’auto parcheggiata in un’area di servizio sull’autostrada A7 Milano-Genova. Mentre portavano via la refurtiva, una donna, presente sul posto, ha ripreso tutto con il cellulare. La registrazione ha consentito di identificare e arrestare i due uomini poco dopo.

Rubano cinque orologi da un'auto parcheggiata nell'area di servizio Dorno est, sull'autostrada A7 Milano-Genova. Il colpo era riuscito ma i due ladri non si sono accorti che sulla vettura parcheggiata a fianco c'era una donna che con il telefono cellulare ha filmato tutto il furto, dallo scasso alla fuga con il bottino. L'automobilista «detective» ( è una ucraina di 38 anni) si è nascosta tra i sedili e ha anche avvisato la polizia stradale. I ladri, due kosovari di 32 e 31 anni, sono stati arrestati e questo pomeriggio saranno processati con rito direttissimo al tribunale di Pavia. Il furto è stato messo a segno mercoledì mattina verso le 11. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Pavia, una coppia di ladri ruba cinque orologi da un'auto ferma alla stazione di servizio: valore 6 mila euro. Ma una donna «detective» filma tutto e li fa arrestare

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