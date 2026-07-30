Pavia una coppia di ladri ruba cinque orologi da un' auto ferma alla stazione di servizio | valore 6 mila euro Ma una donna detective filma tutto e li fa arrestare

Da milano.corriere.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due ladri hanno rubato cinque orologi dal valore di 6.000 euro da un’auto parcheggiata in un’area di servizio sull’autostrada A7 Milano-Genova. Mentre portavano via la refurtiva, una donna, presente sul posto, ha ripreso tutto con il cellulare. La registrazione ha consentito di identificare e arrestare i due uomini poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rubano cinque orologi da un'auto parcheggiata nell'area di servizio Dorno est, sull'autostrada A7 Milano-Genova. Il colpo era riuscito ma i due ladri non si sono accorti che sulla vettura parcheggiata a fianco c'era una donna che con il telefono cellulare ha filmato tutto il furto, dallo scasso alla fuga con il bottino. L'automobilista «detective» ( è una ucraina di 38 anni) si è nascosta tra i sedili e ha anche avvisato la polizia stradale. I ladri, due kosovari di 32 e 31 anni, sono stati arrestati e questo pomeriggio saranno processati con rito direttissimo al tribunale di Pavia. Il furto è stato messo a segno mercoledì mattina verso le 11. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Pavia.

pavia una coppia di ladri ruba cinque orologi da un auto ferma alla stazione di servizio valore 6 mila euro ma una donna detective filma tutto e li fa arrestare
© Milano.corriere.it - Pavia, una coppia di ladri ruba cinque orologi da un'auto ferma alla stazione di servizio: valore 6 mila euro. Ma una donna «detective» filma tutto e li fa arrestare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne - 10/03/2026

Video Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne - 10/03/2026

Notizie e thread social correlati

Sindaco insegue i ladri d’auto sull’A1 e li fa arrestare: una folle notteUn sindaco ha inseguito e fermato dei ladri di auto lungo l’autostrada A1, portandoli poi all’arresto.

In cinque tra calci e bottigliate in testa per rubargli il cellulare: il poliziotto fuori servizio vede tutto e li fa arrestareUn poliziotto fuori servizio ha assistito a un episodio di rapina in cui tre uomini hanno aggredito un individuo con calci e bottigliate in testa per...

Temi più discussi: Pavia come nuova Las Vegas. E i residenti provano a spostare la movida altrove; Pavia, Sanguineti firma la lettera pastorale: la diocesi riparte dalla trasmissione della fede; Pavia, 16enne in monopattino travolto e ucciso da un'auto nella notte sulla statale a Bosnasco. Era senza luce e senza casco. L'autista indagato per omicidio stradale; Chi era il servo di Dio Giancarlo Bertolotti, testimone del sì alla vita.

pavia una coppia diPavia, una coppia di ladri ruba cinque orologi da un'auto ferma alla stazione di servizio: valore 6 mila euro. Ma una donna detective filma tutto e li fa arrestareIl furto è avvenuto al parcheggio dell'Autogrill di Dorno, sull'A7 Milano-Genova. Il colpo, dal valore di 6 mila euro, era riuscito. Ma una donna si è nascosta tra i sedili della sua auto, ha ripreso ... milano.corriere.it

Pavia, una coppia dona 25mila euro per due borse di studio destinate a studenti palestinesiPavia – Finanziare le borse di studio ci è sembrato un modo concreto per dare un segno di speranza per il futuro del popolo palestinese . Con queste parole, una coppia bergamasca ha donato ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web