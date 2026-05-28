Sindaco insegue i ladri d’auto sull’A1 e li fa arrestare | una folle notte

Da caffeinamagazine.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sindaco ha inseguito e fermato dei ladri di auto lungo l’autostrada A1, portandoli poi all’arresto. La scena si è svolta in piena notte, dopo una serata tranquilla con amici. I ladri erano a bordo di un’auto rubata e sono stati fermati durante un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri, fino all’intervento delle forze dell’ordine.

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Una cena tranquilla, qualche risata, le chiacchiere che si allungano. Poi, all’improvviso, quella sensazione gelida: qualcosa non torna. Un’auto non è dove dovrebbe essere. E da lì, minuto dopo minuto, la serata prende una piega che nessuno avrebbe immaginato, tra telefonate concitate e una scia che porta lontano. È la notte “folle” che nelle ultime ore sta facendo discutere: protagonista Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe finito al centro di un inseguimento da film nato da un furto avvenuto a Prato, con un epilogo che ha bloccato per qualche istante anche l’autostrada. Tutto sarebbe accaduto nella serata di lunedì. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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