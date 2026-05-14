Un poliziotto fuori servizio ha assistito a un episodio di rapina in cui tre uomini hanno aggredito un individuo con calci e bottigliate in testa per impossessarsi del suo cellulare. L'aggressione è avvenuta in strada, con i malviventi che hanno circondato la vittima e l'hanno colpita ripetutamente. Dopo aver assistito alla scena, il poliziotto ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno poi arrestato due cittadini cubani e un cittadino peruviano con l’accusa di rapina in concorso.

Lo hanno accerchiato in cinque, malmenato, preso a calci. E tutto solo per avere un cellulare. La polizia ha arrestato due cittadini cubani di 20 e 33 anni e un cittadino peruviano di 33 anni con l'accusa di rapina in concorso. Per lo stesso reato, due ragazzine di 17enne (una ecuadoriana e una.🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Poliziotta fuori servizio sventa furto alla Lidl di via Baioni, insegue il ladro e lo fa arrestare

Poliziotta fuori servizio segue e fa arrestare un ladro: nel "bottino" c'erano bottiglie di superalcoliciNel cuore della notte, una segnalazione e l’intervento tempestivo di una poliziotta libera dal servizio hanno permesso di sventare un furto in...

Argomenti più discussi: In cinque tra calci e bottigliate in testa per rubargli il cellulare: il poliziotto fuori servizio vede tutto e li fa arrestare; Aggressione con calci e pugni. Denunciati 5 minori; Calcio in lutto, addio a Evaristo Beccalossi -; CR7 fa 100 nella Saudi Pro League ed è a 29 gol dai 1000 in carriera.

Ecco come sarà l’Italia tra qualche anno, dopo che la giustizia avrà abituato i delinquenti all’impunità e i tutori della legge a essere iscritti nel registro degli indagati. Tre poliziotti belgi tentano di arrestare un uomo. Una folla di musulmani li aggredisce fisicam x.com

In cinque tra calci e bottigliate in testa per rubargli il cellulare: il poliziotto fuori servizio vede tutto e li fa arrestareLo hanno accerchiato in cinque, malmenato, preso a calci. E tutto solo per avere un cellulare. La polizia ha arrestato due cittadini cubani di 20 e 33 anni e un cittadino peruviano di 33 anni con ... milanotoday.it