In cinque tra calci e bottigliate in testa per rubargli il cellulare | il poliziotto fuori servizio vede tutto e li fa arrestare

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un poliziotto fuori servizio ha assistito a un episodio di rapina in cui tre uomini hanno aggredito un individuo con calci e bottigliate in testa per impossessarsi del suo cellulare. L'aggressione è avvenuta in strada, con i malviventi che hanno circondato la vittima e l'hanno colpita ripetutamente. Dopo aver assistito alla scena, il poliziotto ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno poi arrestato due cittadini cubani e un cittadino peruviano con l’accusa di rapina in concorso.

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Lo hanno accerchiato in cinque, malmenato, preso a calci. E tutto solo per avere un cellulare. La polizia ha arrestato due cittadini cubani di 20 e 33 anni e un cittadino peruviano di 33 anni con l'accusa di rapina in concorso. Per lo stesso reato, due ragazzine di 17enne (una ecuadoriana e una.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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