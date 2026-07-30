Novak Djokovic tornerà a competere a Cincinnati, dove non giocava dal 2023. Il tennista serbo parteciperà al settimo Masters 1000 della stagione, il suo primo torneo in Ohio dopo tre anni. La sua assenza si era protratta anche dopo aver saltato il torneo di Montreal. Djokovic ha raggiunto la semifinale a Wimbledon, fermato da Jannik Sinner.

Novak Djokovic tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da tre anni, si ripresenterà al via del settimo Masters 1000 della stagione. Sarà dunque il suo ritorno dopo aver saltato Montreal e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dov’è stato fermato da Jannik Sinner. Obiettivo, chiaramente, gli US Open. Il ritorno sarà in una Cincinnati diversa perlomeno per colore della superficie, che nell’ultimo anno è passata a delle forti tonalità di blu. Questo il messaggio lanciato da Djokovic attraverso i social del Cincinnati Open: “ Ciao a tutti, sono felice di annunciare che tornerò a Cincinnati per la prima volta dal 2023, quando ho giocato una delle migliori finali al meglio dei tre set nei Masters 1000 nella mia carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Novak Djokovic annuncia il ritorno a Cincinnati. Non giocava nell’Ohio dal 2023

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