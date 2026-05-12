Jannik Sinner si avvicina a un traguardo importante all'Italian Open, con una vittoria che gli permetterebbe di superare un record detenuto da Novak Djokovic. Il tennista italiano sta disputando un torneo di alto livello e si trova a un passo dal raggiungere questa pietra miliare nella sua carriera. La partita successiva potrebbe essere decisiva per stabilire un nuovo record personale e per la sua performance in questa competizione.

"> Jannik Sinner continua la sua corsa all’Italian Open. Martedì, Jannik Sinner ha mantenuto viva la sua avventura all’Italian Open di Roma, centrando una vittoria in due set contro Andrea Pellegrino. Il campione italiano, attualmente il numero uno al mondo, ha vinto con un punteggio di 6-2, 6-3, avanzando così ai quarti di finale senza alcun problema significativo contro il suo connazionale. Questa vittoria non solo ha garantito a Sinner un posto nei quarti di finale, ma lo ha anche avvicinato a un record storico di Novak Djokovic che sembrava irraggiungibile. I giornalisti sportivi, tra cui Jose Morgado, hanno rapidamente evidenziato l’importanza di questo traguardo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner a una vittoria dal battere il leggendario record di Novak Djokovic.

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Le parole di Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale all'Australian Open

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Jannik Sinner si trova in una posizione molto interessante - a 2 vittorie dal Career Golden Masters ma è anche a 1 vittoria dalla Career Grand Slam al Roland Garros - cosa prioritizza? reddit

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