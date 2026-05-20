Novak Djokovic ha annunciato il nome del nuovo allenatore che lo accompagnerà durante il torneo di Roland Garros, in programma a fine maggio. Si tratta di un professionista che ha già collaborato con il tennista in passato, contribuendo a migliorare alcuni aspetti del suo gioco. Il serbo, che compirà 39 anni il 22 maggio, si prepara a partire con questa nuova collaborazione, pochi giorni prima dell’inizio del torneo. La decisione arriva a pochi mesi dalla vittoria olimpica ottenuta in precedenza.

Novak Djokovic compirà 39 anni nella giornata di venerdì 22 maggio e pochi giorni più tardi (tra domenica e martedì) farà il proprio esordio al Roland Garros: dopo essere stato eliminato al secondo turno degli Internazionali d’Italia, il fuoriclasse serbo cercherà di fare strada sulla terra rossa di Parigi e non ha fatto mistero di puntare alla vittoria, in modo da fare salire a quota venticinque il proprio contatore di trionfi a livello Slam. L’attuale numero 4 del mondo va sempre temuto in questo tipo di competizione e potrebbe inseguire il colpaccio in una competizione a cui il nostro Jannik Sinner si presenterà con i favori del pronostico e che sarà priva dell’infortunato Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic svela il nuovo allenatore per il Roland Garros. Un grande ritorno dopo l’oro olimpico

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