Novak Djokovic svela il nuovo allenatore per il Roland Garros Un grande ritorno dopo l’oro olimpico
Novak Djokovic ha annunciato il nome del nuovo allenatore che lo accompagnerà durante il torneo di Roland Garros, in programma a fine maggio. Si tratta di un professionista che ha già collaborato con il tennista in passato, contribuendo a migliorare alcuni aspetti del suo gioco. Il serbo, che compirà 39 anni il 22 maggio, si prepara a partire con questa nuova collaborazione, pochi giorni prima dell’inizio del torneo. La decisione arriva a pochi mesi dalla vittoria olimpica ottenuta in precedenza.
Novak Djokovic compirà 39 anni nella giornata di venerdì 22 maggio e pochi giorni più tardi (tra domenica e martedì) farà il proprio esordio al Roland Garros: dopo essere stato eliminato al secondo turno degli Internazionali d’Italia, il fuoriclasse serbo cercherà di fare strada sulla terra rossa di Parigi e non ha fatto mistero di puntare alla vittoria, in modo da fare salire a quota venticinque il proprio contatore di trionfi a livello Slam. L’attuale numero 4 del mondo va sempre temuto in questo tipo di competizione e potrebbe inseguire il colpaccio in una competizione a cui il nostro Jannik Sinner si presenterà con i favori del pronostico e che sarà priva dell’infortunato Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it
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