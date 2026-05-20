Novak Djokovic svela il nuovo allenatore per il Roland Garros Un grande ritorno dopo l’oro olimpico

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic ha annunciato il nome del nuovo allenatore che lo accompagnerà durante il torneo di Roland Garros, in programma a fine maggio. Si tratta di un professionista che ha già collaborato con il tennista in passato, contribuendo a migliorare alcuni aspetti del suo gioco. Il serbo, che compirà 39 anni il 22 maggio, si prepara a partire con questa nuova collaborazione, pochi giorni prima dell’inizio del torneo. La decisione arriva a pochi mesi dalla vittoria olimpica ottenuta in precedenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Novak Djokovic compirà 39 anni nella giornata di venerdì 22 maggio e pochi giorni più tardi (tra domenica e martedì) farà il proprio esordio al Roland Garros: dopo essere stato eliminato al secondo turno degli Internazionali d’Italia, il fuoriclasse serbo cercherà di fare strada sulla terra rossa di Parigi e non ha fatto mistero di puntare alla vittoria, in modo da fare salire a quota venticinque il proprio contatore di trionfi a livello Slam. L’attuale numero 4 del mondo va sempre temuto in questo tipo di competizione e potrebbe inseguire il colpaccio in una competizione a cui il nostro Jannik Sinner si presenterà con i favori del pronostico e che sarà priva dell’infortunato Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

novak djokovic svela il nuovo allenatore per il roland garros un grande ritorno dopo l8217oro olimpico
© Oasport.it - Novak Djokovic svela il nuovo allenatore per il Roland Garros. Un grande ritorno dopo l’oro olimpico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Novak Djokovic: “Sono infortunato, spero di poter giocare il Roland Garros”Nelle vesti di conduttore insieme alla sciatrice di freestyle Eileen Gu e alla giornalista Amanda Davis, Novak Djokovic ha saputo disimpegnarsi...

Leggi anche: Djokovic chiarisce il suo ritorno in campo prima di Roland Garros.

novak djokovic novak djokovic svela ilDjokovic, Troicki è il nuovo allenatore: l'annuncio sui socialViktor Troicki è il nuovo allenatore di Novak Djokovic. Con un post sui social, il serbo - che giocherà il Roland Garros con l'obiettivo di vincere il 25° Slam della sua carriera - ha annunciato l'arr ... sport.sky.it

novak djokovic novak djokovic svela ilViktor Troicki è il nuovo allenatore di Novak Djokovic: l'annuncio del campione serboIl belgradese ha annunciato l'inizio di una nuova collaborazione alla vigilia del Roland Garros ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web