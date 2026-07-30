Il programma di approfondimento tornerà in onda con un nuovo conduttore, sostituendo l’attuale figura che ha condotto finora. Le prossime settimane saranno decisive per capire le eventuali modifiche nel team e le motivazioni di un possibile cambio. La trasmissione, molto seguita, si trova al centro di voci e indiscrezioni riguardo a cambiamenti organizzativi e di conduzione. La situazione interna al programma sembra essere caratterizzata da una certa tensione, senza che siano stati ufficializzati dettagli o decisioni definitive.

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per uno dei programmi di approfondimento più seguiti della televisione italiana, ossia Report. Tra verifiche interne, indiscrezioni e ipotesi che si rincorrono, il clima attorno alla trasmissione appare sempre più teso. Sul tavolo non c’è soltanto il futuro del format, ma anche quello del giornalista che da anni ne rappresenta il volto più riconoscibile, mentre iniziano già a circolare i nomi di possibili alternative. C’è molta tensione in Rai: Report e Ranucci nel mirino dell’azienda. Il futuro di Sigfrido Ranucci alla guida di Report è al centro di un momento particolarmente delicato. L’indagine avviata dal comitato etico della Rai sui rapporti tra il giornalista e Valter Lavitola è ancora in corso e sarà proprio la relazione conclusiva a orientare le decisioni dell’azienda. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Notizia bomba, Sigfrido Ranucci fatto fuori da Report? Il programma torna con un nuovo conduttore: ecco chi è

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