Nel Movimento 5 Stelle si diffondono voci di tensione legate a Sigfrido Ranucci, coinvolto in un caso che lo vede collegato a Valter Lavitola, accusato di aver ordinato un attentato contro di lui lo scorso ottobre. Il rapporto tra il giornalista e il movimento si è incrinato, con alcuni membri che si dissociano dal conduttore di Report, ora considerato ormai lontano dal supporto interno.

Il caso che coinvolge Sigfrido Ranucci e i suoi rapporti con Valter Lavitola, accusato di essere il presunto mandante dell’attentato contro il giornalista dello scorso ottobre, sta creando tensioni anche all’interno del Movimento 5 Stelle, finora considerato uno dei principali sostenitori del conduttore di Report. Secondo fonti interne al Movimento, la difesa di Ranucci sarebbe stata per molti esponenti pentastellati una posizione "d’ufficio", soprattutto tra i membri della Commissione di Vigilanza Rai. Tuttavia, il rapporto tra il giornalista e Lavitola starebbe generando imbarazzo nel partito. Una fonte vicina alle dinamiche interne spiega che, prima di prendere le distanze definitivamente, il Movimento vuole "capire bene come stanno le cose", ma ammette che la vicenda è "oggettivamente inspiegabile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, ecco chi lo scarica nel M5s: per mister Report è davvero finita

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