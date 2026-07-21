Il futuro di Report è al centro di nuove tensioni interne alla Rai. Circolano indiscrezioni sulla prossima edizione del programma d’inchiesta di Rai 3 e sulla posizione di Sigfrido Ranucci. La notizia riguarda anche chi potrebbe prendere il suo posto, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La discussione si concentra sulle possibili variazioni nella conduzione e nelle scelte editoriali del programma. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla Rai.

Il futuro di Report torna al centro delle tensioni interne alla Rai. Nelle ultime ore hanno cominciato a circolare nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del programma d’inchiesta di Rai 3 e, in particolare, sulla posizione di Sigfrido Ranucci. Secondo queste ricostruzioni, il giornalista potrebbe essere sospeso dalla conduzione della trasmissione, nonostante la nuova stagione sia stata già inserita nei palinsesti del servizio pubblico. La vicenda si inserisce in un clima diventato particolarmente delicato dopo la decisione della Direzione Approfondimento della Rai di interrompere cautelativamente la programmazione delle repliche estive di Report. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ecco chi arriva al posto di Ranucci’. Report, la notizia bomba è esplosa in queste ore

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