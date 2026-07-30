Un designer con origini nella Georgia ha creato una vettura dotata di un motore V12 aspirato da 1.070 cavalli, con un peso di circa 1.200 chilogrammi. La vettura, chiamata Nilu27, si distingue per le sue elevate prestazioni. Sasha Selipanov, professionista che ha collaborato con marchi come Bugatti e Koenigsegg, ha ideato questa vettura, considerata da alcuni una scelta audace.

Qualcuno la potrebbe definire una lucida follia quella di Sasha Selipanov, designer nato nell'odierna Georgia e che ha lavorato, tra le altre, per Bugatti e Koenigsegg, costruttori delle vetture di produzione più estreme e veloci sul mercato. Per lui, però, non bastava: voleva qualcosa di più autentico, più essenziale e meno tecnologico. Ecco da dove nasce Nilu27, marchio fondato da Selipanov e dalla moglie Inna, che porta come nome le iniziali delle figlie Nica e Lucia, con l'aggiunta del numero 27 in onore soprattutto di Gilles Villeneuve. Il progetto della Nilu, hypercar analogica spinta da un 6,5 litri V12 aspirato da 1.070 Cv e 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nilu27 Nilu con un V12 aspirato da 1.070 Cv su 1.200 kg

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Nilu Hypercar: A 1,000+ HP Naturally Aspirated V12 From a Company You've Never Heard Of

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