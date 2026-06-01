La Xiaomi SU7 Ultra ha completato quattro giri sulla pista di Tianjin, raggiungendo i 200 kmh in 5,86 secondi. La berlina, presentata come modello iper sportivo, è equipaggiata con un motore che sviluppa 1.548 cavalli. Il veicolo fa parte delle novità in arrivo nel settore automobilistico del marchio cinese, che nel 2024 entrerà anche nel mercato delle auto.

Quattro giri sulla pista di Tianjin con la Xiaomi SU7 Ultra, la berlina iper sportiva del brand cinese, dal 2024 impegnato anche nel campo delle automobili, oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e "soli" 690 Cv, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra: 1.548 Cv di potenza massima, 1.770 Nm di coppia, 0-100 kmh in 1,98" e 0-200 kmh in 5,86", con una velocità massima di 350 kmh. I freddi numeri non raccontano però l'auto, caratterizzata da uno sterzo super diretto ma che fa sentire tutto il suo peso (2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Xiaomi SU7 Ultra: in pista con la berlina da 1.548 Cv e 0-200 km/h in 5,86 secondi

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Xiaomi SU7 Ultra, la prova della berlina che va come un'hypercar

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