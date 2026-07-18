Da 200 a 118 kg | la svolta di Francesco Nozzolino e la confessione sui prossimi interventi estetici

Francesco Nozzolino ha annunciato di aver perso 82 chili, passando da 200 a 118 kg. Ha condiviso questa informazione in un’intervista, spiegando di aver intrapreso un percorso alimentare che ha portato a questo risultato. Ha anche parlato di prossimi interventi estetici, senza specificare quali. La sua testimonianza riguarda i cambiamenti fisici avvenuti negli ultimi tempi, senza entrare in dettagli sui metodi adottati o sui piani futuri.

Francesco Nozzolino ha raccontato i grandi cambiamenti che hanno segnato la sua vita nell’ultimo periodo. Il volto di Avanti un altro e The 50 ha concesso un’intervista a Fanpage, nella quale ha rivelato di aver perso 82 chili grazie a un percorso alimentare iniziato dopo aver raggiunto i 200 kg. Il content creator e personaggio televisivo ha inoltre spiegato di avere già in programma alcuni interventi estetici, dal trapianto di capelli alla liposuzione del doppio mento, e ha parlato anche della sua situazione lavorativa, confermando il ritorno nella prossima edizione di Avanti un altro. Nozzolino ha spiegato che la decisione di cambiare vita è arrivata in modo improvviso, ma è stata il frutto di una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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