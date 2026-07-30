Una donna è morta nove mesi dopo aver subito un lifting in una clinica privata di Città di Castello. Dopo l’intervento, avvenuto lo scorso ottobre, è rimasta in coma fino alla morte. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. La clinica è stata posta sotto sequestro. La famiglia della vittima ha presentato una denuncia. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa di ulteriori accertamenti.

Città di Castello, 30 luglio 2026 – Si era sottoposta a un lifting ma qualcosa durante l’intervento di chirurgia estetica eseguito lo scorso ottobre in una clinica privata di Città di Castello è andato storto. La donna, 74 anni di Città di Castello, è morta il 25 luglio dopo un lungo calvario in ospedale. Ora la Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un’indagine sul decesso della signora. L’inchiesta, tuttora in corso, è coordinata dalla Procura di Perugia che ha disposto un accertamento tecnico irripetibile e verrà conferito l’incarico al consulente nominato dalla Procura, il professor Alessandro Santurro, associato di Medicina legale dell’Università degli Studi di Salerno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore dopo il lifting, nove mesi in coma dall’intervento di chirurgia estetica

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